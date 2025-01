Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - vers. Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Zeit zwischen Montag, 06. Januar 2025 22:00 Uhr bis Dienstag 07. Januar 2025 10:00 Uhr begaben sich unbekannte an ein Mehrfamilienhaus in der Tenstedter Straße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro durch die Aufbruchversuche. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Küchenbrand

Am Dienstag, 07. Januar 2025 gegen 16:41 Uhr kam es zum Brand eines Topfes im Backofen eines Wohnhauses in der Straße Zum Feldkamp. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Essen (Old.) konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Löningen - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 07. Januar 2025, gegen 01:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter (männlich) die Außentür eines Kioskes in der Lodberger Straße. Er hob eine Tür aus den Angeln und warf diese zu Boden. Dabei wurde die Tür beschädigt. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht, ein Beteiligter leicht verletzt

Am Dienstag, 07. Januar 2025 gegen 07:45 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Menslage mit ihrem Pkw die Alte Löninger Straße in Fahrtrichtung Wachtum. Ein entgegenkommender Pkw sei hierbei zu weit auf ihre Fahrbahn gekommen, sodass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Hierbei wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 800,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Garrel/Nikolausdorf - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 08. Januar 2025 gegen 08:45 Uhr befuhr eine 22-jähirge Frau aus Garrel mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg. Auf gerader Fahrbahn beabsichtigte sie den Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Ermke zu überholen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam sie aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte den Pkw des 48-Jährigen, geriet ins Schleudern, touchierte einen Baum und kam auf dem Dach in einem Graben zum Liegen. Hierbei wurde sie schwerverletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

