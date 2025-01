Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Umgestürzter Baum beschädigt PKW / Sturmbedingte Einsätze

Am Montag, den 06.01.2025, wurde gegen 16:10 Uhr ein umgestürzter Baum auf der Emsteker Straße gemeldet. In diesem Zusammenhang wurde der PKW einer vorbeifahrenden Emstekerin beschädigt. Ein Personenschaden blieb zum Glück aus. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte den Baum von der Straße entfernen. Gegen 18:40 Uhr meldete die Freiwillige Feuerwehr Lindern umherfliegende Wellblechteile einer Lagerüberdachung. Zum Zwecke der Absicherung wurde der betroffene Straßenabschnitt im Bereich der Fehnstraße gesperrt. Das Dach wird am 07.01.2025 durch die betroffene Firma abgetragen.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta gab es in den Abendstunden Meldungen über umgestürzte Bäume und Zäune oder sonstige Hindernisse auf Fahrbahnen. Nicht immer war das Erscheinen der Polizei erforderlich. Eine Vielzahl der Einsätze wurde durch die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren bearbeitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 06.01.2025, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen PKW Mercedes auf dem Parkplatz des Rathauses im Rathausweg. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cappeln - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 05.01.2025 (22:30 Uhr) bis Montag, 06.01.2025 (04:00 Uhr), hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses am Cappelner Damm auf. Aus einem Hauswirtschaftsraum wurde nach ersten Erkenntnissen Alkohol entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478/958600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Montag, den 30.12.2024, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin auf der Straße am Wegholt. Gegen 08:45 Uhr befuhr eine 50-jährige Cappelnerin die genannte Straße in Fahrtrichtung Emstek. Nach einer Linkskurve wurde sie von einem PKW überholt und seitlich berührt, sodass die Fahrradfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der PKW-Führer setze die Fahrt unvermittelt und unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Essen - Einbruch in Hotel

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag, 05.01.2025 (21:00 Uhr) bis Montag, 06.01.2025 (10:30 Uhr) gewaltsam die hintere Eingangstür eines Hotels in der Bunner Straße aufzubrechen. Dies misslang, sodass in der Folge eine Tür zum Speiseraum aufgehebelt wurde und die Räumlichkeiten betreten werden konnten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist aktuell unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell