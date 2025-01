Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unerlaubter Umgang mit Abfällen / Gewässerverunreinigung verhindert

Bereits am Dienstag, den 17.12.2024, stellten Mitarbeiter der Kläranlage Vechta eine starke Überlastung der biologischen Reinigungsstufe fest. So wurden die Werte der üblichen Stickstoffbelastung im Zulauf um mehr als Doppelte überschritten. Mitarbeiter der Kläranlage stellten diese Veränderung im Zulauf schnell fest und konnten technische Maßnahmen ergreifen, um eine Gewässerverunreinigung zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen und Auswertung von Proben könnte die Ursache in der Einleitung großer Mengen von Gülle zu finden sein. Betroffen war das Kanalnetz von Vechta, welches an mehreren Stellen stichprobenartig untersucht wurde, jedoch zunächst keine Rückschlüsse auf einen Verursacher gezogen werden konnten. Die Stadt Vechta stellte indes Strafanzeige bei der Polizei wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Die untere Wasserbehörde wurde ebenfalls mit dem Sachstand betraut. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, verdächtige Umstände oder Feststellungen aus dem eigenen Umfeld im genannten Zeitraum der Polizei Vechta unter 04441/9430 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell