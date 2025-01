Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Verkehrsunfallflucht/ Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag den 04.01.2025 gegen 17:55 Uhr befuhr ein 38.-jähriger Mann aus Friesoythe die Thüler Straße in Garrel. An der Unfallstelle kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Anschließend entfernt sich der Unfallbeteiligte zunächst, kehrt aber zurück zur Unfallstelle. Hier kann deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Des weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw war nicht zugelassen.

Löningen- Diebstahl von E-Scootern

Am Samstag den 04.01.2025 in dem Zeitraum von 18:10 bis 20:30 Uhr wurden im Stadtgebiet Löningen zwei E-Scooter entwendet. Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Löningen unter der Tel.-Nr: 05432-803840 entgegen.

Für den Bereich Nordkreis Cloppenburg sind keine presserelevanten Meldungen vorhanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell