Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg, Süd- und Nordkreis für den Zeitraum 03.01.2025 - 04.01.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung In der Nacht von Donnerstag, 02.01.2025, 17:00 Uhr auf Freitag, 03.01.2025, 10:30 Uhr wurde die Schaufensterscheibe einer Apotheke an der Mühlenstraße in Cloppenburg beschädigt. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg und Südkreis - mehrere glättebedingte Unfälle Aufgrund der winterlichen Wetterlage ereigneten sich am Freitagnachmittag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Bereich Cloppenburg und im südlichen Landkreis mehrere glättebedingte Verkehrsunfälle. In Hemmelte geriet der PKW eines 60-jährigen Lastrupers in der Straße "Landwehr" auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen zwei Bäume. Der Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 18000 Euro. In Löningen überschlug sich der PKW eines 18-jährigen Lastrupers, nachdem er auf der verschneiten Bundesstraße 213 ins Schlingern geraten und auf den Grünstreifen gelangt war. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von geschätzt 15000 Euro. Ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich in Cloppenburg auf der Fritz-Reuter-Straße. Hier wollte ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Wardenburg von der Löninger Straße kommend nach links in die Fritz-Reuter-Straße abbiegen und verlor dabei aufgrund der Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW schleuderte gegen einen, auf der Linksabbiegerspur stehenden, PKW einer 47-jährigen aus Cloppenburg. Durch den Anprall wurde zudem ein weiterer PKW eines 46-jährigen Mannes aus Cappeln beschädigt, der ebenfalls auf der Linksabbiegespur stand. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro beziffert. In Molbergen gerät der PKW eines 20-jährigen Molbergers auf dem Ermker Weg aufgrund winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallt in zwei Zaunelemente einer dort ansässigen Firma. Der Fahrer blieb unverletzt, am PKW und dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro. Für den Nordkreis liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

