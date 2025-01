Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Am Donnerstag, den 02.01.2025, gegen 16:37 Uhr, befuhr ein 74-jähriger PKW-Führer aus Barßel die Ankerstraße in Fahrtrichtung Elisabethfehn. In diesem Bereich lief ein 25-jähriger aus Osnabrück ebenfalls rechtsseitig der Fahrbahn in gleiche Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste der PKW-Führer den Fußgänger aufgrund witterungsbedingter schlechter Sichtverhältnisse im Bereich der Einmündung Zanderstraße frontal. Der 25-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. MitarbeiterInnen der Psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich um Ersthelfer und Angehörige.

