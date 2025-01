Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Mittwoch, 01.01.2025 (11:00 Uhr) bis Donnerstag, 02.01.2025 (09:00 Uhr), gewaltsam auf das umzäunte Gelände einer Lagerhalle an der Bakumer Straße in Vechta. Im Anschluss hoben sie das Tor zur Lagerhalle unter Zuhilfenahme eines Werkzeuges an. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist aktuell unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Briefkasten

Unbekannte Täter sprengten in der Zeit von Dienstag, 31.12.2024 (18:00 Uhr) bis Donnerstag, 02.01.2025 (15:00 Uhr), mittels Feuerwerkskörper den Briefkasten eines Geschäftes an der Falkenrotter Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 02.01.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 43-jährigen Berliner mit seinem Transporter im Villkuhlenweg in Vechta. Bei der Kontrolle händigte der Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien aus. Weiter stellte sich heraus, dass dieser nicht mit Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Vechta - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 01.01.2025, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr eine Wohnungstür in der Straße Immentun aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - PKW zerkratzt

Am Dienstag, den 31.12.2024, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:20 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter einen VW Touran auf einem Parkplatz an der Brinkstraße. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1000,- EUR. Die Polizei Lohne nimmt sachdienliche Hinweise unter 04442/808460 entgegen.

Holdorf - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Mittwoch, den 01.01.2025 (17:00 Uhr), bis Donnerstag, 02.01.2025 (02:00 Uhr), gingen unbekannte Täter die Seitentür einer Gaststätte im Steinfelder Damm gewaltsam an und beschädigten diese stark. Inwieweit die Räumlichkeiten betreten wurden und ob Diebesgut erlangt werden konnte ist aktuell noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494/914200 entgegen.

Steinfeld - Versuchter Tageswohnungseinbruch

In der Zeit von Freitag, 27.12.2024 (08:00 Uhr) bis Donnerstag, 02.01.2025 (02:00 Uhr), versuchten unbekannte Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Kroger Straße aufzuhebeln. Dies gelang nicht und es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell