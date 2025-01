Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mülltonnenbrand

Am Donnerstag, den 02.01.2025, kam es gegen 07:45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand einer Mülltonne in der Heinrich-Böll-Straße. Ein nahegelegener Schuppen wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte durch den Anwohner eigenständig gelöscht werden, die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war lediglich im Rahmen der Nachschau eingesetzt. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Cloppenburg - Bagger beschädigt

In der Zeit vom 20.12.2024 bis 02.01.2025 beschädigten unbekannte Täter das Sicherheitsglas des Führerhauses eines Baggers auf einer Baustelle in der Salvienstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, den 02.01.2025, meldeten Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 72 / Friesoyther Straße aus Richtung Friesoythe kommend und in Fahrtrichtung Cloppenburg fahrend einen verdächtigen PKW, der durch Schlangenlinien und eine gefährliche Fahrweise auffiel. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug stoppen. Bei dem 52-jährigen Fahrzeugführer mit polnischem Wohnsitz wurde Atemalkohol wahrgenommen und folglich eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - LKW verliert Ladung

Am Donnerstag, den 02.01.2025, verlor ein LKW-Anhänger-Gespann auf der Bundesstraße 72 in Höhe Drantum eine große Menge Kartoffeln. Über 300 Meter war die Ladung auf den Fahrbahnen verteilt, ein Fahrstreifen musste gesperrt werden. Warum sich die Heckklappe des Anhängers öffnete ist unbekannt. Die Straßenmeisterei und eine angeforderte Reinigungsfirma beseitigten die Kartoffeln von der Fahrbahn. Den 64-jährigen Fahrzeugführer aus Hemsloh erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung.

Löningen - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Am Mittwoch, den 01.01.2025, in der Zeit zwischen 03:12 Uhr und 03:28 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zu dem Lager eines Supermarktes an der Bahnhofsallee in Löningen aufzuhebeln. Da ein Zugang nicht ohne weiteres möglich war, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, beschädigten aber ein daneben befindliches Fenster und flohen in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Essen - Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag, den 02.01.2025, geriet ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne auf einer nassen Holzbrücke eines Radweges an der Bartmannsholter Straße ins Rutschen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

