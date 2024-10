Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bochumer Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Bochumer Straße - in der Nähe der Stadtgrenze zu Bochum - sind am Dienstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Personen am Steuer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 30-jähriger Autofahrer aus Köln, der auf der Bochumer Straße Richtung Castrop-Rauxel unterwegs war, gegen 15.45 Uhr in den Gegenverkehr und stieß mit einer (entgegenkommenden) 65-jährigen Autofahrerin aus Castrop-Rauxel zusammen. Unmittelbar zuvor hatte der Autofahrer bereits ein geparktes Auto touchiert und beschädigt. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, wird noch ermittelt.

Die 65-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Unfall soll eine junge Frau (Beifahrerin, etwa 25 Jahre alt, dunkle lange/lockige Haare) aus dem Auto des 30-Jährigen ausgestiegen und weggelaufen sein. Nach ihr wird noch gesucht, zumal sie ebenfalls verletzt sein könnte.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Das Auto des 30-Jährigen wurde sichergestellt - unter anderem soll es auf mögliche technische Mängel untersucht werden. Die Unfallstelle war rund anderthalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell