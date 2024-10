Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Raub erfolgreich - Hinweise auf Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf dem Goetheplatz zum Nachteil eines 17-jährigen Gladbeckers, führte die Öffentlichkeitsfahndung von Freitag (25.10.) zum Hinweis auf einen Tatverdächtigen. Dieser meldete sich am Sonntag (27.10.), nachdem er sich selbst auf dem Fahndungsfoto erkannt hatte, bei der Polizeiwache in Gladbeck. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wir bedanken uns außerdem für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum, die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

