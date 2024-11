Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemarkung Bühl - Unfallserie auf der Autobahn

Bühl (ots)

Gemarkung Bühl - Unfallserie auf der Autobahn

Am Freitagnachmittag kam es ab 14 Uhr auf Gemarkung Bühl zu einer Unfallserie auf der BAB A 5 in Richtung Norden. Zunächst ereignete sich ein Auffahrunfall mit zwei Pkw auf dem linken Fahrstreifen, Sachschaden 10.000 Euro. Anschließend kam es zu einem weiteren Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen, drei beteiligte Pkw, Sachschaden 26.000 Euro. Wenig später ereignete sich am Stauende, linker Fahrstreifen, ein Auffahrunfall mit fünf beteiligten Pkw, zwei Personen wurden schwer, sechs leicht verletzt, Sachschaden 50.0000 EUR. Beim vierten Unfall betätigte der Verursacher aus Unachtsamkeit das Gaspedal, weshalb er gegen den vor ihm stehend Pkw auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Eine Person wurde leicht verletzt, Sachschaden 10.000 EUR. Die Unfälle führten zu einem Großaufgebot von Polizei und Rettungsdiensten. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Da sich die Verkehrsunfälle alle auf dem linken Fahrstreifen ereigneten, kam es zu Sperrungen der linken und mittleren Fahrstreifen, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte, da nur der rechte Fahrstreifen für die Verkehrsführung zur Verfügung stand. Bei dem Unfall mit fünf beteiligten Pkw konnten beide Fahrstreifen erst um 19:15 Uhr nach Reinigung der Fahrbahn freigegeben werden. Stauabsicherung wurde durch Streifen der Polizeireviere und durch das THW übernommen. Die Sachbearbeitung wurde von Beamten der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl übernommen.

/Him

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell