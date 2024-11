Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Erfolg für die Polizei: Ermittlungen zu Diebstahlserie im Stadtkreis Baden-Baden und Landkreis Rastatt auf gutem Weg

Baden-Baden (ots)

Die seit Wochen andauernde Serie von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen beschäftigt die örtlichen Polizeireviere im Stadtkreis Baden-Baden und im Landkreis Rastatt intensiv. Nun gelang den Ermittlern des Polizeipostens Baden-Baden-Oos ein wichtiger Zwischenerfolg: Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 28 Jahren konnten identifiziert und vorläufig festgenommen werden.

Auslöser der Ermittlung war ein wichtiger Zeugenhinweis, der die Beamten am Mittwoch in die Eberbachstraße in Haueneberstein geführt hat. Eine sofortige Überprüfung der Örtlichkeit durch die Polizei führte sie schließlich zu vier Tatverdächtigen. Im Rahmen der darauffolgenden Maßnahmen konnten die Ermittler bei den Verdächtigen mehrere Gegenstände sicherstellen, die mutmaßlich aus vorangegangenen Straftaten stammen. Die Zuordnung des mutmaßlichen Diebesguts ist derzeit Gegenstand weiterer Recherchen.

Unter den sichergestellten Objekten befand sich auch ein Fahrzeugschlüssel. Dieser gehörte zu einem Ford, der offenbar ebenfalls gestohlen und in der Eberbachstraße am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Im Inneren des Fahrzeugs entdeckten die Beamten weitere Gegenstände, deren Herkunft aktuell geprüft wird. Angesichts der Gesamtumstände wurde den Männern die vorläufige Festnahme erklärt.

Im Anschluss erfolgten Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen, die jedoch keine weiteren Beweismittel zutage förderten. Die Tatverdächtigen wurden anschließend auf freien Fuß gelassen. Im Fokus der weiteren Ermittlungen steht nun insbesondere die Frage, ob die Personen auch mit weiteren Diebstählen der letzten Wochen in Verbindung stehen.

Während die Polizei aktuell auf der Suche nach dem Besitzer spezieller Silbermünzen ist, welche ebenfalls sichergestellt werden konnten, appelliert sie weiterhin an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden und Fahrzeuge stets sorgfältig zu verschließen, um potenziellen Tätern keine Gelegenheit zu geben. Hinweise werden unter der Rufnummer 07221 18338-0 entgegengenommen.

/ya

