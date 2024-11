Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrerin angefahren und beleidigt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, befuhr eine 54-jährige Radfahrerin die Maria-und-Georg-Dietrich-Straße in Richtung Stadtmitte. Ein entgegenkommender Fahrer eines roten Pkw wollte nach links in die Güterstraße abbiegen, übersah dabei die Radfahrerin und es kam zu einer leichten Kollision im Einmündungsbereich. Die 54-Jährige kam dabei nicht zu Sturz und erlitt auch keine Verletzungen. Der Fahrer des roten Pkw soll angehalten und ausgestiegen sein, um sich nach dem Wohlbefinden der Frau zu erkundigen. Im Anschluss sei er ohne Angabe der Personalien weggefahren. Ein bisher unbekannter Passant erkundigte sich ebenfalls, ob der Frau etwas passiert sei. Hinter dem roten Pkw fuhr ein weiteres Fahrzeug. Aus diesem stieg der Beifahrer aus, ging auf die stehende Radfahrerin zu und soll diese mehrfach beleidigt haben. In der Folge soll der etwa 30 Jahre alte Mann die verdutzte Frau so geschubst haben, dass sie ihr Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Hierbei zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Im Anschluss stieg der Mann wieder in das Auto, das von einer blonden Frau mit Pferdeschwanz gefahren wurde. Die Polizei sucht den Fahrer des roten Pkw und den unbekannten Passanten, die sich nach dem Wohlbefinden der Frau erkundigt haben. Zeugen die Hinweise auf die Personen oder des Vorfalles geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 / 21 - 2200 bei der Polizei in Offenburg melden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell