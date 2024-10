Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit - Polizei und VKP geben Tipps zum Thema "Sicherheit rund ums Haus" 5. Beitrag: Rollläden, Zugang und Wertsachen

Wilhelmshaven. Varel. Jever (ots)

Wohnungseinbruch ist ein Phänomen, welches das Sicherheitsgefühl und das Wohlbefinden der Menschen nachhaltig beeinträchtigt. Den Betroffenen machen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. Umso wichtiger ist es, dafür Sorge zu tragen, dass entsprechende Taten verhindert werden. Aus diesem Grund hat die Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland gemeinsam mit dem VKP (Verein für kommunale Prävention) die Jahreszeit, in der das Einbruchrisiko erfahrungsgemäß steigt, zum Anlass genommen, die Bürgerinnen und Bürger umfangreich zu informieren. Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns bereits telefonisch oder per E-Mail eine Rückmeldung gegeben, wie wichtig das Thema Einbruchschutz für sie ist. Entweder waren sie bereits selbst betroffen oder in der Nachbarschaft ist es zu einem Einbruch gekommen. Unsere Offensive, Tipps zu geben und kostenlose Beratungen anzubieten, bevor sich an eine Fachfirma gewandt wird, fand durchweg positiven Anklang. Zum Thema "Sicherheit rund ums Haus" wird nun der fünfte und letzte Beitrag erfolgen. Unser Präventionsteam steht Ihnen für eine Beratung nicht nur jetzt in der dunklen Jahreszeit, sondern jederzeit zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Beitrages. Heute zum Thema: +++ Rollläden +++ Zugang +++ Wertsachen +++ "Rollläden können durch einfaches Hochschieben bzw. Aufhebeln relativ leicht überwunden werden", weiß Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Zusatzsicherungen oder geprüfte einbruchhemmende Rollläden der Widerstandsklasse 2 bieten deutlich mehr Widerstand", so Reents weiter. "In meinen Beratungen werde ich oft nach der Stellung der Rollläden gefragt", berichtet Katja Reents. "Wenn wir längere Zeit im Urlaub sind, sollen wir die Rollläden herunterlassen, lieber ganz geöffnet oder halb runterlassen" fragen sich die Menschen. Katja Reents gibt den Tipp, dass Rollläden nur zur Nachtzeit - und keinesfalls tagsüber - geschlossen werden sollten, damit sie nicht sofort Ihre Abwesenheit signalisieren. "Wenn man im Urlaub ist, könnte man einen Nachbarn fragen, ob er die Rollläden betätigen kann. Oder aber man hat die Möglichkeit, die Rollläden elektronisch zu steuern", rät Reents. + Garage + Oft dringen Einbrecher in Garagen ein, um von dort über die Verbindungstür in das Wohnhaus einzubrechen, aber auch, um aus der Garage Gegenstände zu entwenden. "Bei einem Neubau sollten Sie prüfen, ob eine Tür zwischen Garage und Wohnhaus bzw. Garten unbedingt benötigt wird", sagt Reents. "Außerdem sollten Sie sich fragen, ob Garagenfenster wirklich erforderlich sind. Diese bieten nämlich eine zusätzliche Einstiegsmöglichkeit", so Reents weiter. Tipp: Durch den Einbau eines geprüften einbruchhemmenden Garagentores nach der im Juli 2020 neu herausgegebenen DIN/TS 18194 mindestens der Widerstandsklasse RC 2 oder der bis September 2011 gültigen DIN V ENV 1627 (mindestens der Widerstandsklasse (WK) 2) erhält man einen guten Einbruchschutz. Diese Tore wurden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion keinen Schwachpunkt gibt. Auf folgende Kennzeichnungen sollten Sie achten: VdS-Zertifikat "Vertrauen durch Sicherheit" ECB-S Zertifizierung ift-zertifiziert PfB CERT DIN geprüft gdb ZERT PIV CERT MPA NRW geprüft So gekennzeichnete Tore unterliegen einer neutralen Qualitätsüberwachung. Bei einer nachträglichen Sicherung des Garagentors bleibt häufig die Beplankung des Tores eine Schwachstelle. Schwingtore sollten mit einer speziellen stabilen Stangenverriegelung ausgestattet werden. Die Beplankung des Tores darf von außen nicht zu entfernen sein. Der Profilzylinder sollte geschützt eingebaut werden. Tür zwischen Garage und Wohnhaus: Achtung Brandschutz! Bei der Verbindungstür zwischen Garage und Wohnhaus muss es sich in der Regel um eine zugelassene Brandschutztür handeln. An solchen Türen dürfen nachträglich so gut wie keine Veränderungen mehr vorgenommen werden, obwohl es unter dem Gesichtspunkt der Einbruchhemmung erforderlich wäre. Tipp: Zahlreiche Hersteller bieten so genannte "Multifunktionstüren" an, die sowohl die Anforderungen des Brandschutzes wie auch der Einbruchhemmung erfüllen. + Einfriedung + Eine Einfriedung bildet eine erste Barriere. Auf eine Einfriedung auch im Vorgartenbereich sollte daher nicht verzichtet werden. Dabei sind die örtlichen Bebauungspläne zu beachten. Schließen Sie Gartentüren, Hof- und Garagentore auch dann ab, wenn Sie zu Hause sind. bzw. sehen Sie ein selbst schließendes Gartentor mit beidseitig feststehendem Türknopf und elektrischem Türöffner vor. "Eine Überprüfung von Besuchern kann durch eine Sprechanlage an der Gartentür - eventuell in Kombination mit einer Videokamera - erfolgen", rät Reents. "Mülltonnen, Gartenmöbel, Leitern, Rankgerüste und hausnahe Bäume eignen sich als Aufstiegshilfe für Einbrecher. Sie sollten weggeschlossen bzw. entfernt werden", so Reents weiter. Telefonleitungen sollten unterirdisch ins Haus geführt werden, damit Ihnen nicht die Verbindung zur Außenwelt "abgeschnitten" wird. Einbruchgefährdete Bereiche sollten beleuchtet sein. "Allerdings ersetzt eine Beleuchtung in keinem Fall eine technische Sicherung", weiß Reents. In der Sommerzeit bzw. in der Mittagszeit wird auch eingebrochen! Zugangswege sollten aber trotzdem zu Ihrer Sicherheit beleuchtet werden", so Reents. Weitere Tipps: -Außensteckdosen abschaltbar -Hecken und Sträucher zurückschneiden; Sichtschutz für Einbrecher + Wertsachen + Wertsachen, die offen in der Wohnung oder im Hause herumliegen, locken Einbrecher an. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie Ihre Schmuckstücke, Dokumente oder sonstige Wertsachen in entsprechenden Wertbehältern aufbewahren. Tipps: -Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause nicht offen herumliegen, sondern bewahren Sie sie in einem Wertbehältnis auf. -Wertbehältnisse mit einem Eigengewicht bis zu 1.000 kg müssen nach Herstellerangaben fest verankert werden. Dafür stehen geprüfte Einmauerschränke zur Verfügung. -Wertsachen, die nur selten gebraucht werden, gehören in ein Bankschließfach. -Geprüfte bzw. zertifizierte Wertbehältnisse erkennt man an entsprechenden Plaketten (VdS oder ECB-S). -Einmauerschränke müssen nach Herstellerangaben verankert werden. Die Höhe des Versicherungsschutzes ist mit dem jeweiligen Versicherer abzuklären. "Moderne elektronische Zahlenkombinationsschlösser lassen sich einfach bedienen. Sie können damit Ihren individuellen persönlichen Code einstellen; dadurch entfällt das Problem einer sicheren Verwahrung des Schlüssels", weiß Katja Reents. "Verwahren Sie einen Wertbehältnisschlüssel niemals zuhause", rät Reents. "Einbrecher finden auch das vermeintlich sicherste Versteck! Ihr Wertbehältnis ist dann nutzlos", so Reents weiter. + Securius + In der Internetdatenbank SECURIUS werden sichergestellte Wertgegenstände veröffentlicht, die keinem Eigentümer zugeordnet werden können. Hier kann jede Bürgerin und jeder Bürger nach Gegenständen recherchieren, die bei einem Einbruch abhandengekommen sind. Nach einem Eigentumsnachweis erhalten Sie die als Ihr Eigentum erkannten Gegenstände zurück. +++ Ansprechpartner in der PI Wilhelmshaven/Friesland +++ In Wilhelmshaven steht ihnen Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention, unter der Rufnummer 04421-942108 als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Im Landkreis sind Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451 923-181 für Sie die richtigen Ansprechpartner. Das Präventionsteam ist auch per E-Mail unter praevention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen. Der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven e.V. ist unter der Telefonnummer 04421-7780942 oder unter info@vkp-whv.de zu erreichen.

