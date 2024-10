Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Brand einer Filteranlage - nächtlicher Einsatz für die Hattinger Feuerwehr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hattingen (ots)

Zu einem Brand in einem Industriebetrieb ist die Hattinger Feuerwehr heute Nacht (17.10.) um 2:38 Uhr ausgerückt.

Mitarbeiter des metallverarbeitenden Betriebs haben den Brand der Abluftanlage gemeldet. Aufgrund der Rauchentwicklung haben alle Mitarbeiter die Halle verlassen und die eintreffenden Rettungskräfte eingewiesen.

In einer Filteranlage ist es zu einem Brand gekommen. Das Metallgehäuse hat dem Feuer standgehalten, so dass es zu keiner Ausbreitung auf die umliegenden Anlagen kam. Der Brandrauch hatte sich bereits in Teilen der Halle ausgebreitet.

Über eine tragbare Leiter gingen Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Filteranlage vor. Zunächst wurde Wasser in die Anlage zur Brandbekämpfung eingeleitet und das Metallgehäuse im weiteren Verlauf geöffnet. So konnte der Brand vollständig mit einem C-Rohr gelöscht werden.

Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die Abluftsysteme im Außenbereich mit einer Wärmebildkamera um eine Brandausbreitung auszuschließen.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen kontrollierten Einsatzkräfte den Betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und übergaben die Einsatzstelle nach rd. einer Stunde an einen Mitarbeiter des Unternehmens.

Zu diesem Einsatz im Gewerbegebiet Henrichshütte sind die hauptamtlichen Kräfte sowie die Löschzüge Mitte und Nord ausgerückt.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell