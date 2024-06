POL-EU: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Euskirchen (ots) - Am 15.06.2024 gegen 19:31h h wurde ein 43jähriger Mechernicher mit seinem PKW Opel Corsa in Euskirchen angehalten und überprüft. An dem Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen angebracht, welches auf ein Kleinkraftrad gehörte. Auf Befragung gab der Fahrer an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Des Weiteren sei das FZ auf 25km/h ...

