FW-EN: 18 Mitglieder der Feuerwehr Hattingen haben erfolgreich ihre Grundausbildung abgeschlossen

Geschafft! Mit der heutigen Prüfung endete der zweite Teil der Grundausbildung "Truppmann 2" bei der Hattinger Feuerwehr. Damit liegen über 100 Ausbildungsstunden hinter den Teilnehmenden und dem Ausbilderteam. Sechs Wochen haben 18 Teilnehmerinnern und Teilnehmer sowohl praktische als auch theoretische Ausbildungsinhalte vermittelt bekommen. Rechtgrundlagen, Verhalten bei Gefahr oder auch die Kennzeichnung von Gefahrstoffen waren nur einige der Theoriethemen. In der Praxis wurden die Einsatzkräfte an tragbaren Leitern und Geräten zur technischen Hilfe ausgebildet. Aber auch das richtige Vorgehen bei der Brandbekämpfung sowie das Retten von Personen wurde intensiv in den letzten Wochen geübt. Bestandteil der Ausbildung war auch ein Sprechfunker-Lehrgang. Somit sind diese 18 Einsatzkräfte nun gut ausgebildet, um das Erlernte in den Löschzügen zu vertiefen oder das Wissen auf ergänzenden Lehrgängen auszubauen. Nach der theoretischen und praktischen Prüfung händigte der stellvertretende Leiter der Hattinger Feuerwehr Lars Engelhardt den stolzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Lehrgangsbescheinigungen aus. Neben einer Vielzahl von ehemaligen Mitgliedern aus der Jugendfeuerwehr waren unter den Teilnehmern einige Quereinsteiger. Der Weg zur freiwilligen Feuerwehr steht also auch denen offen, die bislang noch nichts mit der Feuerwehr zu tun hatten. Stolz sind auch vier Betreuerinnen der Kinderfeuerwehr, die nun Ihre Grundausbildung abgeschlossen haben. Ursprünglich nur, um den Wissenstand für die Arbeit mit den Kindern zu erweitern. Mittlerweile ergänzen sie als aktive Einsatzkräfte die ehrenamtlichen Einheiten. Dass ein Drittel der Lehrgangsteilnehmer weiblich ist, zeigt dass die Hattinger-Feuerwehr auf einem guten Weg, weg von einer reinen Männerdomäne ist. Unterstützerinnen sind hier immer herzlich willkommen.

