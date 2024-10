Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters in Jever

Jever (ots)

Am 22.10.2024 stellte ein Geschädigter seinen E-Scooter in der Zeit von 09:35 Uhr bis 11:05 Uhr vor dem Mariengymnasium in Jever ab und schloss diesen dort an.

Als er zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass der E-Scooter entwendet worden war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

