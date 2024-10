Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Pkw in Schortens - Täterhinweise liegen vor - Polizei gibt Verhaltenshinweise

Schortens (ots)

Am Abend des 22.10.2024 parkte ein Geschädigter seinen Pkw am Fahrbahnrand im Kreuzweg in Höhe Hausnummer 164 in Schortens. Gegen 20:50 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie eine fremde Person etwas aus dem Pkw entwendete und informierte den Geschädigten. Der Geschädigte trat daraufhin auf die Straße und konnte den flüchtenden Täter noch sichten, ansprechen und zu Fuß verfolgen. Letztlich gelang dem Täter jedoch die Flucht. Es wurde anschließend festgestellt, dass der Täter zuvor die Geldbörse des Geschädigten aus dessen Pkw entwendet hat. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich, - ca. 25 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - schlanke Statur, - dunkle Haare, - dunkler Vollbart, - Sprache: Deutsch mit Akzent, - dunkle Kleidung , - führte einen schwarzen Rucksack sowie schwarzes Herrenrad mit sich Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. +++ Verhaltenshinweise +++ "Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Gegenstände wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Insgesamt sind es Gegenstände, die schnell und unauffällig mitzunehmen sind!" erklärt Anja Kienetz, Präventionsbeauftragte der Polizei Jever Die Vorgehensweise der Täter ist dabei fast immer identisch: Auf ihren Diebeszügen gelangen sie durch Einschlagen der Seitenscheibe ins Fahrzeuginnere. Die Tat an sich dauert oft nur wenige Minuten, wenn nicht sogar Sekunden! Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum! +++ Ihre Ansprechpartner*innen in unserer Inspektion +++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kann wertvolle Verhaltenshinweise geben. In Wilhelmshaven ist Katja Reents als Beauftragte für Kriminalprävention für diesen Bereich zuständig. Sie ist unter der Rufnummer 04421 942-108 zu erreichen. Im Landkreis stehen Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel, unter der Rufnummer 04451 923-181 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung.

