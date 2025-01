POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich des PK Vechta vom 04.01.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Lagerhalle Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Mittwoch, 01.01.2025 (11:00 Uhr) bis Donnerstag, 02.01.2025 (09:00 Uhr), gewaltsam auf das umzäunte Gelände einer Lagerhalle an der Bakumer Straße in Vechta. Im Anschluss hoben sie das Tor zur Lagerhalle unter Zuhilfenahme eines Werkzeuges an. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist aktuell unklar. Sachdienliche ...

