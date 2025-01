Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 04/05.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholbeeinflussung -

Am 05.01.2025; 00:40 Uhr, befährt ein 33-jähriger Dinklager mit seinem PKW die Steinfelder Straße in Lohne. Innerhalb einer Linkskurve kommt der 33-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einen Straßenbaum. Der Unfallverursacher flüchtet fußläufig und kann von den eingesetzten Polizeikräften in Unfallnähe angetroffen werden. Anschließend stellt sich heraus, dass der 33-jährige aus Dinklage alkoholisiert und nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung-

Am 04.01.2025; 17:05 Uhr, befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Munster die Falkenrotter Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Betäubungsmittelbeeinflussung beim Fahrzeugführer festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt erfolgte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell