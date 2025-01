Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Glück im Unglück - Autofahrer kollidiert mit Baum

Oberhausen (ots)

In modernen Fahrzeugen sind heutzutage oftmals autonome Notruf-Systeme verbaut, die im Falle eines Verkehrsunfalls unvermittelt eine Meldung absetzen. Am Samstagmorgen (04.01.) um 05:56 Uhr "profitierte" ein 19-Jähriger, der im Bereich der Kreuzung Wehrstraße/Dümpterkamp aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Golf von der Fahrbahn abkam, von einem derartigen System. Er verunfallte frontal mit einem Baum, weshalb das Fahrzeug folglich eigenständig über eine Sicherheitsfirma einen Alarm absetzte. Wiederum über die Firma erhielten sowohl Feuerwehr als auch Polizei Kenntnis und begaben sich schnellstmöglich zum Unfallort, an dem der 19-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt angetroffen werden konnte. Er wurde durch Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell