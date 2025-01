Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand einer Garage

Am Sonntag, den 05.01.2025, wurde der Freiwilligen Feuerwehr Garrel gegen 12:53 Uhr der Brand einer alleinstehenden Garage mit angrenzendem Stallgebäude auf einem Grundstück an der Wittenhöher Straße gemeldet. Beim Eintreffen der 40 Feuerwehrkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl eines angrenzenden Stalles über. Im Gebäude wurden große Teile des Inventars und ein abgestellter PKW zerstört. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 25.000,- EUR eingeschätzt. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar.

Löningen - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, den 05.01.2025, in der Zeit zwischen 19:55 Uhr und 20:11 Uhr, drang ein unbekannter Täter in den Garten eines Einfamilienhauses in der Stormstraße in Löningen ein und versuchte gewaltsam die Tür zum Wohnhaus aufzuhebeln. Dies konnte durch die Videoüberwachungstechnik und durch Ansprache des Geschädigten hierüber verhindert werden, der Täter floh in unbekannte Richtung. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

