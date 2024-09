Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240930.1 Kiel: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Samstagmittag nahm die Polizei einen 28-Jährigen fest, der dringend tatverdächtig ist, einen 74 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Gaarden getötet zu haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Kurz vor 14 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes die Polizei, nachdem er nach einer Türöffnung einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Norddeutsche Straße eine Person festhielt. Der Mann habe selbst den Schlüsseldienst gerufen, da er aus der zwischen Schulstraße und Elisabethstraße gelegenen Wohnung, deren Tür verschlossen war, nicht mehr herausgekommen sei. Als der Schlüsseldienst-Mitarbeiter die Tür geöffnet habe, habe der 28-Jährige versucht zu flüchten.

Die eingesetzten Polizisten des 4. Reviers stellten in der Wohnung den leblosen Körper des 74 Jahre alten Bewohners fest. Dieser dürfte durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen sein. Der 28-Jährige, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, kam zunächst ins Polizeigewahrsam. Sonntag erfolgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung bei einem Haftrichter. Dieser folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. In welcher Beziehung die beiden Männer standen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Nach derzeitigen Kenntnisstand dürfte sich die Auseinandersetzung zwischen den Beiden am Abend beziehungsweise in der Nacht zuvor ereignet haben. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Das Kommissariat 1 der Kieler Bezirkskriminalinspektion sucht weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Geräusche oder einen Streit aus der Wohnung ausgehend gehört haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

