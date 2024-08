Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Holzlar: 68-jähriger Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat nach einem Verkehrsunfall am gestrigen Sonntag (11.08.2024) in Bonn-Holzlar die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Bei dem Unfall war ein 68-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der Mann auf einem Pedelec zur Unfallzeit gegen Mitternacht auf der Siebengebirgsstraße unterwegs. Ungefähr auf Höhe der Hausnummer 57 der abschüssigen Straße kam der 68-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen zwei abgestellte Pkw und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei nicht ansprechbar war. Nach der Versorgung des Verletzten durch einen Notarzt an der Unfallörtlichkeit wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die behandelnden Ärzte können nach Auskunft am Montagmorgen eine Lebensgefahr nicht ausschließen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

