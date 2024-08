Polizei Bonn

POL-BN: Streit unter Bekannten in Euskirchen-Flamersheim eskalierte: 51-Jähriger soll 49-Jährigen durch Schuss schwer verletzt haben - Tatverdächtiger festgenommen

Euskirchen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung unter zwei Männern wurde am Samstag (10.08.2024) in Euskirchen-Flamersheim ein 49-jähriger Mann schwer verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen waren er und ein 51-jähriger Bekannter zur Tatzeit gegen 19.15 Uhr auf der Horchheimer Straße in Streit geraten. Plötzlich soll der 51-Jährige eine Schusswaffe aus einem Auto geholt und einen Schuss auf den 49-Jährigen abgegeben haben. Dieser wurde im Oberkörperbereich getroffen. Im Rahmen der medizinischen Behandlung in einem Bonner Krankenhaus stellte sich heraus, dass für ihn Lebensgefahr bestand. Auf Grund der Gesamtumstände übernahm eine Bonner Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schöneseiffen in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Der mutmaßliche Schütze hatte sich vor Eintreffen der alarmierten Polizei vom Tatort entfernt.

Der Tatverdächtige wurde am heutigen Montagmorgen (12.08.2024) an seiner Wohnanschrift festgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, das sich auf offener Straße in Höhe der Horchheimer Straße Ecke Pützgasse ereignet haben soll, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Mordkommission der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

