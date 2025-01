Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Falsche Sternsinger unterwegs

Am Samstag, den 04.01.2025, meldete sich eine 50-jährige Vechtaerin gegen 10:00 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass sie soeben im Bereich Vechta / Stukenborg auf "falsche Sternsinger" getroffen sei. Die Vechtaerin sei selber mit Kindern im Bereich Vechta / Stukenborg im Auftrag der Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt unterwegs und auch die einzige Gruppe dieser Art in diesem Bereich. Die Vechtaerin habe in der Folge erfahren, dass die "falsche" Gruppierung auch an ihrer und der Anschrift ihrer Nachbarn um Spenden bzw. Süßigkeiten gebeten, zuvor aber auch ein "Sternsingerlied" vorgetragen habe. Mit der Zeit habe sich herausgestellt, dass weitere Haushalte in den Straßen Heinestraße und und Mörickestraße betroffen seien. Nachdem die Vechtaerin Anzeige bei der Polizei erstattet habe, sei sie selbst wieder auf die falsche Sternsinger-Gruppierung getroffen und habe sie zur Rede gestellt. Eine 39-jährige Vechtaerin sei mit ihren beiden Kindern (weiblich, 7 und 11) und einem weiteren unbekannten Kind unterwegs gewesen. Konfrontiert mit dem Sachverhalt habe sie der 50-jährigen Vechtaerin die erhaltenen geringen Geldspenden für den originären Zweck ausgehändigt. Auch eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung suchte potentiell Geschädigte in den genannten Straßen und die Wohnanschrift der Beschuldigten auf. Die 39-jährige Vechtaerin gab den Beamten zu verstehen, dass sie sich in keinem Moment als Sternsinger-Gruppierung namentlich vorgestellt hätte. Die erhaltenen Spenden habe sie dem Krankenhaus in Vechta spenden wollen. Am Abend des 04.01.2025 habe sich die Beschuldigte selbstständig bei der Polizeidienststelle in Vechta eingefunden und sich für das Verhalten entschuldigt. Die erhaltenen Geldspenden wollte sie den geschädigten Familien zurückgeben, darüber hinaus habe sie Ersatz für die bereitgestellten Süßigkeiten gekauft. Gegen die Beschuldigte wurde abschließend ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Lohne - Einbruch in Firma

In der Zeit von Samstag, 04.01.2025 (12:00 Uhr) bis Montag, 06.01.2025 (07:00 Uhr) hebelten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zur einer Firmenhalle am Industriering in Lohne auf. Das Gebäude wurde in der Folge betreten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist aktuell unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Versuchter Diebstahl aus Tresor

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, den 05.01.2025, gegen 22:00 Uhr, Zugang zu einem Bürogebäude in der Keetstraße. Innerhalb des Gebäudes wurde die Wand zu einem angrenzenden Goldhandel aufgestemmt und versucht, an einen dahinter befindlichen Tresor zu gelangen. Dies misslang nach Auswertung der Spurenlage. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Montag, den 06.01.2025, befuhr gegen 18:15 Uhr eine 43-jährige PKW-Führerin aus Lohne die Lindenstraße stadteinwärts, als auf Höhe einer dortigen Tankstelle plötzlich ein 13-jähriger Fahrradfahrer (Lohne) die Fahrbahn kreuzte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich das Kind leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Montag, den 06.01.2025, befuhr gegen 18:15 Uhr eine 72-jährige Goldenstedterin (PKW) mit ihrer Beifahrerin (13 J., w., Goldenstedt) die L881 in Richtung Goldenstedt und beabsichtigte, nach links auf die L882 abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 62-jährigen Goldenstedterin (PKW), welche die L881 in Richtung Vechta befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 62-jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wurde auf ca. 5000,- EUR geschätzt.

Dinklage - Einbruch in Gaststätte

Zwei unbekannte Täter drangen am Montag, den 06.01.2025, gegen 04:35 Uhr in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Badberger Straße ein. Hierzu wurde die Haupteingangstür aufgehebelt und eine Seitenscheibe des Gebäudes eingeschlagen. Als sich die beiden Täter durch die Räumlichkeiten bewegten wurden sie von einer Bewohnerin überrascht, die eine Wohnung über der Gaststätte bewohnt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung, Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln / Urkundenfälschung

Am Montag, den 06.01.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 15:45 Uhr einen 44-jährigen PKW-Führer aus Neuenkirchen-Vörden in der Holdorfer Straße. Das mitgeführte Fahrzeug war seit November 2024 nicht mehr zugelassen, täuschend echt aussehende TÜV- und Zulassungsplaketten am Kennzeichen sollten über diesen Umstand aber hinwegtäuschen. Desweiteren verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamine und THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Kennzeichen beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 06.01.2025, wurde ein 22-jähriger Dammer einer Verkehrskontrolle in der Straße "Hörsten" unterzogen. Im Rahmen einer Atemalkoholüberprüfung stellte sich ein Wert von 1,19 Promille heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell