Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Kleintransportern in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Erneut haben Unbekannte Kleintransporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 25. Februar 2024, 19:00 Uhr, bis Montag, 26. Februar 2024, 06:00 Uhr, schlugen sie jeweils eine Scheibe von den in der Pestalozzistraße in Ganderkesee abgestellten Transportern ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 9.500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Tatortes geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell