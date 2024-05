Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar/Hemmingen/Kornwestheim: Wahlplakate beschädigt und Partei-Mitglieder beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (03.05. - 05.05.2024) kam es im Landkreis Ludwigsburg zu mehreren Vorfällen im Zusammenhang mit Wahlplakaten.

Marbach am Neckar: Zwischen Freitag (03.05.2024), 19.30 Uhr, und Samstag (04.05.2024), 7.30 Uhr, besprühten noch unbekannte Täter ein Wahlplakat der SPD, das in der Schulstraße aufgehängt war. Die Unbekannten schwärzten unter anderem die Buchstaben "SPD" und brachten mehrmals Bezeichnung "AfD" auf das Plakat auf.

Hemmingen: Drei noch unbekannte Männer beleidigten am Sonntag (05.05.2024) gegen 4.50 Uhr zwei AfD-Mitglieder, als diese Wahlplakate in der Eberdingen Straße anbrachten. Die mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden Täter bedrohten die 56 und 58 Jahre alten Geschädigten und machten sich mit vier der Wahlplakate in Richtung Hauptstraße davon. In der Heimerdinger Straße lauerten sie den beiden AfD-Mitgliedern auf, die die Verfolgung aufgenommen hatten. Dort kam es zu einer kurzen, handgreiflichen Auseinandersetzung, bei welcher den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter weiter in Richtung Hauptstraße. Bei einem der Unbekannten soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten, ca. 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er trug einen Bart, einen Kapuzenpullover sowie eine Jeanshose. Die anderen beiden wurden als etwa 20 bis 23 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Sie sollen ebenfalls mit Jeanshosen bekleidet gewesen sein. Einer der beiden jüngeren soll kurze blonde Haare haben.

Kornwestheim: Am Sonntag (05.05.2024) zwischen 20.50 Uhr und 21.00 Uhr, beschmierten noch unbekannte Täter in der Christofstraße und der Pflugfelder Straße zwei Wahlplakate der CDU mit Sprüchen, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Auch auf einem Altglascontainer brachten die Unbekannten den Schriftzug "Antifa" an. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um drei männliche sowie zwei weibliche Jugendliche gehandelt haben.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell