Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall mit 100.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag (05.05.2024) gegen 23.00 Uhr auf der Landesstraße 1107 zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau ereignete. Ein 18 Jahre alter Fahrer war gemeinsam mit seiner 17-jährigen Beifahrerin in einem Mercedes Sportwagen in Richtung Löchgau unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Mercedes AMG GT S und kam nach links von der Straße ab. Der PKW überschlug sich, beschädigte einen Zaun und blieb in einem angrenzenden Acker liegen. Die 17-Jährige und auch der 18 Jahre alte Fahrer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell