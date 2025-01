Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag, den 04.01.2025, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr einen PKW VW Polo auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ellerbrocker Straße. Der Sachschaden wird auf ca. 3000,- EUR eingeschätzt. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 06.01.2025, befuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. In einer Linkskurve kam ihm ein PKW entgegen, der den Kurvenverlauf schnitt. Zwischen beiden PKW kam es zu einem Zusammenstoß, infolgedessen sich der unbekannte Verursacher unerlaubt entfernte. Der Sachschaden wurde auf ca. 1500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter 04494/92262 entgegen.

