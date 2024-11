Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autoscheibe eingeschlagen; Verkehrsunfall; Hochwertige Maschinen gestohlen; Verschmortes Elektrokabel löst Brandalarm aus; Einbruchsserie; Reifen beschädigt

Autoscheibe eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Ein in der Mauerstraße geparktes Auto ist am helllichten Mittwoch von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Gegen elf Uhr schlug der Täter eine Scheibe des Wagens ein und erhielt so Zugriff auf den Innenraum des Fahrzeugs. Aus dem Kofferraum entwendete der Unbekannte anschließend eine größere Summe Bargeld, das die Besitzerin während einer kurzen Abwesenheit dort deponiert hatte. Möglicherweise war die Geschädigte vom Täter zuvor dabei beobachtet worden, wie sie in einer Bankfiliale am Marktplatz das Geld abhob. Zeugen, denen gegen elf Uhr auf dem Marktplatz bzw. in der Mauerstraße in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen in der Steinbeisstraße ereignet. Gegen acht Uhr fuhr ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Toyota Yaris vom rechten Fahrbahnrand an, um anschließend auf der Straße zu wenden. Hierbei achtete er nicht auf den rückwärtigen Verkehr, wodurch eine 23-Jährige, die mit ihrem BWM die Steinbeisstraße befuhr, in die linke Seite des Toyota krachte. Während der Toyota nach links abgewiesen wurde und auf einer Mauererhöhung zum Stillstand kam, prallte der Wagen der 23-Jährigen noch auf einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen ebenfalls. Beide Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Sowohl der Toyota des Unfallverursachers als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen und abtransportiert werden. (gj)

Esslingen (ES): Hochwertige Maschinen gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 4. bis 19.11.2024 aus einer zu einer Schule gehörenden Werkstatt in der Urbanstraße mehrere hochwertige Maschinen gestohlen. Der Wert der entwendeten Holzbearbeitungsmaschinen beträgt circa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Esslingen-Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Wendlingen (ES): Verschmortes Elektrokabel löst Brandalarm aus

Zu einem Brand in die Wertstraße sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen ausgerückt. Dort war kurz nach 8.30 Uhr in einem Firmengebäude ein Brandalarm gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, darunter befand sich ein Löschzug der Feuerwehr, konnten diese starken Rauchgeruch im Gebäude wahrnehmen. Bei der Überprüfung wurde als Ursache in einem Technikraum ein durchgeschmortes Elektrokabel festgestellt. Ein weiterer Schaden war nicht eingetreten. (gj)

Tübingen (TÜ): Einbruchserie in der Innenstadt

Mehrere Gaststätten und Geschäfte sind in der Nacht zum Mittwoch Ziel mindestens eines Einbrechers gewesen, dessen Spur sich durch die Tübinger Innenstadt zog. Bislang wurden neun Straftaten bekannt. Betroffen waren eine Gaststätte und ein Friseurbetrieb in der Ammergasse, ein Lokal in der Straße Am Stadtgraben, zwei Gaststätten und ein Lebensmittelgeschäft in der Lange Gasse, ein Friseur und eine Gaststätte in der Marktgasse sowie eine Metzgerei in der Kornhausstraße. Jeweils durch Aufhebeln der Eingangstüren oder in einem Fall auch eines Fensters drang der Täter in die Objekte ein und durchsuchte diese nach Stehlenswertem. Aufgefundenes Bargeld in jeweils unterschiedlicher Höhe nahm er mit. Vereinzelt ging er aber auch leer aus. In zwei Fällen blieb es beim Einbruchsversuch, weil sich zum Beispiel die Tür der ins Visier genommenen Gebäude nicht öffnen ließ. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Tübingen hat die Ermittlungen zu der Einbruchserie aufgenommen. Wer in der Nacht zum Mittwoch im fraglichen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07071/972-1400 bei der Polizei zu melden. (ak)

Albstadt (ZAK): Reifen beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich wohl in der Nacht zum Mittwoch in Ebingen an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Wie am Morgen entdeckt wurde, beschädigte der Täter auf dem Areal einer gemeinnützigen Einrichtung in der Zieglerstraße die Reifen von insgesamt sieben Autos sowie einem Wohnmobil. Der dadurch angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zwischen Dienstag und Mittwoch im Bereich der Zieglerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier in Albstadt zu melden. (mr)

