Reutlingen (ots) - Münsingen (RT): In einer internen Feierstunde hat Polizeipräsident Udo Vogel am 19. November 2024 den bisherigen Leiter des Polizeireviers Münsingen, Ersten Polizeihauptkommissar Wolfgang Aierstock, in den Ruhestand verabschiedet und dessen Nachfolger, Ersten Polizeihauptkommissar Robert Heinrich, mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 zum neuen Revierleiter bestellt. Die polizeiliche Laufbahn von Wolfgang ...

