POL-RT: Verkehrsunfälle; Handy entrissen; Frau belästigt; Radfahrer verstorben; Gewahrsam; Wohnungseinbruch

Pfullingen (RT): Verkehrsunfall auf Stuhlsteige

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagabend auf der Stuhlsteige (L 382) gekommen. Gegen 18.50 Uhr war dort ein 88 Jahre alter Mann mit einem Renault von Genkingen herkommend in Richtung Pfullingen unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er dabei mit seinem Wagen zu weit nach rechts und fuhr mit den rechten Reifen auf die Betonmauer der Seitenbegrenzung auf. Dadurch wurde das Fahrzeug ausgehebelt. Im weiteren Verlauf fuhr der Renault auf die Gegenfahrspur. Ein dort entgegenkommender 49-Jähriger wich mit seinem BMW noch nach rechts aus, wodurch ein Frontalzusammenstoß verhindert werden konnte. Dennoch kollidierte der BMW mit dem Ford sowie den Leitplanken. Beide Männer, die ihre Autos selbstständig verlassen konnten, wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Renault als auch der BMW waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 27.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der Stuhlsteige erforderlich. (mr)

Lichtenstein (RT): Kind Handy entrissen und beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag einem Kind das Handy abgenommen und erblich beschädigt. Der zehnjährige Junge befand sich gegen 15 Uhr am Eingangsbereich der Ernst-Braun-Halle in Unterhausen. Offensichtlich grundlos riss ihm dort ein bislang unbekannter Mann das Handy aus der Hand und warf es mit voller Wucht auf den Boden. Anschließend ging der Unbekannte ohne ein Wort zu sagen weiter. Der Schaden am Handy dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Unbekannte wird als circa 20-30 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, mit dünner Statur, blonden Dreadlocks und Haarspange sowie mit Jeans und Nike-Schuhen bekleidet beschrieben. Außerdem soll er während der Tat eine Bierflasche in der Hand gehabt haben. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/9918-0 (gj)

Plochingen (ES): Frau sexuell angegangen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in der Wilhelmstraße eine 18 Jahre alte Frau sexuell angegangen. Die Geschädigte befand sich gegen 6.30 Uhr am Bahnhof und lief von dort in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Wilhelmstraße, auf Höhe der Krankenkasse, näherte sich ihr von hinten ein schwarzgekleideter Mann, der ihr bereits zuvor am Bahnhof aufgefallen war. Dieser drückte die Frau zunächst an sich und umfasste sie. Hierbei berührte er auch ihre Brust. Nachdem die Geschädigte durch Hilferufe e auf sich aufmerksam machte und sich versuchte aus der Umklammerung zu lösen, stürzten beide zu Boden. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in Richtung Hermannstraße. Die 18-Jährige betätigte den Polizeinotruf. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verliefen ohne Ergebnis. Der Täter wird als circa 17 bis 20 Jahre alt, 175 cm groß, mit dunkelblonden Haaren und komplett schwarz bekleidet beschrieben. Er soll einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die den Mann, im Bereich des Bahnhofs, der Wilhelmstraße oder in Fluchtrichtung der Hermannstraße beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (gj)

Kirchheim (ES): Radfahrer verstorben

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.11.2024/11.49 Uhr)

Der bei einem Verkehrsunfall am 14.11.2024 in der Theodor-Körner-Straße in Jesingen schwer verletzte 78-jährige Radfahrer ist seinen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, war der Mann nahezu im Stillstand von seinem Herrenrad gefallen und beim Aufprall auf den Boden schwer verletzt worden. Er war mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, wo er am Dienstag verstarb. (ms)

Tübingen (TÜ): 29-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein aggressiver und alkoholisierter Mann musste am frühen Dienstagmorgen in Tübingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war bereits zuvor durch Provokationen gegenüber Passanten und begonnenen Streitigkeiten sowie einer Sachbeschädigung aufgefallen. Da er sich bei einem weiteren Polizeieinsatz am Europaplatz gegen 3.30 Uhr nicht beruhigen ließ und sich aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung weiterhin Aggressiv und Uneinsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. (gj)

Albstadt (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Ziegelstraße in Laufen ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 16.30 Uhr bis neun Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus der Ferienwohnung nichts entwendet. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

