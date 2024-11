Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Vogelrettung; Arbeitsunfall; Einbruch; Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Reutlingen (ots)

Holzstapelbrand (Zeugenaufruf)

Zum Brand eines Holzstapels mussten am Montagabend Feuerwehr und Polizei nach Sickenhausen ausrücken. Kurz vor 20 Uhr bemerkten Zeugen den brennenden Stapel am Ortsrand neben der K 6722 in der Nähe der Einmündung Am Bildstöckle und verständigten die Feuerwehr. Dieser gelang es, das Feuer rasch zu löschen und ein Ausbreiten zu verhindern, sodass lediglich ein Teil des Holzstapels in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 400 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, werden mögliche weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (ms)

Pliezhausen (RT): Verletzter Bussard gerettet

Ein verletzter Bussard hat den Polizeiposten Reutlingen-Nord am Montagmittag beschäftigt. Der im Bereich der B297, auf Höhe des Schützenhauses gegen 12.45 Uhr gesichtete, am Flügel verletzte Vogel ließ sich zunächst nicht einfangen und flüchtete in den Neckar. Dort konnten ihn Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Zuhilfenahme eines Netzes schließlich einfangen. Anschließend wurde durch die Polizeibeamten in einer Transportbox zu einem Vogelschutzzentrum gebracht. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Arbeiter durch Kran verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der Landesmesse ist am Montagnachmittag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand stand der 38-Jährige gegen 14.45 Uhr auf einem Container, der auf einen LKW aufgeladen war und von dort mit einem Kran abgeladen werden sollte. Hierbei wurde der Arbeiter jedoch vom Schwenkarm des Ladekrans getroffen und er stürzte in der Folge vom Container auf den Boden. Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten vor Ort und brachte ihn ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Flughafen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Hochdorf (ES): Brand von Firmengebäude

Bei einem Brand in einem Firmengebäude mit angrenzendem Wohnhaus in der Max-Eyth-Straße ist am frühen Dienstagmorgen ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Zeugen hatten kurz vor 4.45 Uhr das Feuer sowie eine massive Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Gebäudes entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand der im Erdgeschoss befindlichen Werkstatt löschen. Die beiden Bewohner des direkt angrenzenden Wohnhauses wurden durch die Feuerwehr unverletzt über eine Steckleiter gerettet. Die Brandursache ist bislang noch unklar, möglicherweise könnte ein technischer Defekt den Brand auslöst haben. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen dazu übernommen. (gj)

Wendlingen (ES): Brand einer Scheune

Die Rettungskräfte mussten am Montagabend zum Brand einer als Gewerbegebäude genutzten Scheune in Wendlingen ausrücken. Gegen 20.50 Uhr wurde der Feuerwehr eine brennende Scheune zwischen dem Schwanenweg und den Bahngleisen in der Nähe eines Gewerbeparks gemeldet. Dieser gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Es gab keine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall in Zizishausen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagmittag in Zizishausen ereignet. Gegen 13.20 Uhr war ein 39 Jahre alter Mann mit einem Lkw samt Anhänger auf der Weberstraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr mit der Oberboihinger Straße ein. Dabei übersah er offenbar einen bereits im Kreisel befindlichen und vorfahrtsberechtigen 55-Jährigen auf einer Vespa. Dieser musste sein Zweirad daher stark abbremsen und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik. Der Schaden an der Vespa beträgt circa 1.000 Euro. Am Lkw war kein Schaden entstanden. (mr)

Filderstadt (ES): In den Gegenverkehr geraten

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B312 bei Bonlanden entstanden ist. Eine 75-Jährige war gegen 21.10 Uhr mit ihrem BMW Z3 von der B27 aus Tübingen herkommend an der Anschlussstelle Filderstadt-Bonlanden abgefahren und wollte in Richtung Bonlanden abbiegen. Dabei wurde sie ihren Angaben zufolge vom Gegenverkehr so geblendet, dass sie zu weit nach links auf die Linksabbiegespur des Gegenverkehrs geriet und gegen einen dort wartenden Sattelzug prallte. Verletzt wurde niemand. Der BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Plochingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, den ein 63-Jähriger am Montagnachmittag auf der B10 verursacht hat. Der Mann war gegen 17.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der B10 in Richtung Ulm unterwegs. Zu spät erkannte er, dass auf Höhe der Anschlussstelle Reichenbach ein vorausfahrender 41-Jähriger mit seinem VW up! verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck des VW, dass dieser noch auf einen davor stehenden Mercedes Vito eines 53-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher und der Fahrer des up! wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Mercedes noch fahrbereit blieb, wurden die beiden VW so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten abtransportiert werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): In Getränkemarkt eingebrochen

In einen Getränkemarkt im Stadtteil Ergenzingen sind Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften sich die Einbrecher gegen zwei Uhr gewaltsam Zutritt zum Markt verschafft und dort den Verkaufsraum durchsucht haben. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Kanalgitter mutwillig entfernt

Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt seit Dienstagmorgen gegen einen noch unbekannten Täter wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Gegen 5.45 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei über ein in der Schadenweilerstraße entferntes Kanalgitter informiert. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass das entfernte Gittern hochkant auf den Radweg gestellt worden war. Ob sich hierdurch möglicherweise Gefährdungssituationen ergeben haben, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell