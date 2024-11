Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verletzte bei Gebäudebrand in Plochingen

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Gebäudebrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, zu einem Brand in den Amselweg in Plochingen ausgerückt. Zuvor war den Einsatzkräften der Verdacht auf einen dortigen Heckenbrand mit starker Rauchentwicklung mitgeteilt worden. Wie sich in der Folge herausstellte, war jedoch in einem Wohngebäude ein Feuer ausgebrochen. Die Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr gestalteten sich aufgrund diverser im Gebäude gelagerter Gegenstände schwierig und dauerten mehrere Stunden an. Kurz vor Mitternacht konnte der Brand größtenteils gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch die starke Rauchentwicklung vier Personen der Nachbarschaft verletzt. Drei der Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. (mr)

