POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Ausgesetzte Kaninchen; Diebstahlsdelikt; Vermisstensuche

Römerstein (RT): In Sportheim eingebrochen

Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Sportheim in der Aglishardter Straße eingebrochen sind. Zwischen 21 Uhr und 8.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Umkleideräumen, bevor sie nachfolgend ein weiteres Fenster aufhebelten und in die Gasträume einstiegen. Dort und in den Büroräumen dursuchten sie die Schränke und Schubladen. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf eine Trinkgeldkasse, die sie ausplünderten. Der Polizeiposten Bad Urach sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach an der Fils (ES): Betrunken gegen Ampel gekracht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 27-Jährigen, der am Samstagabend in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Hyundai an der Kreuzung Ulmer Straße / Blumenstraße gegen die dortige Ampelanlage geprallt und anschließend mit seinem Pkw geflüchtet. Am Unfallort blieb jedoch sein durch die Kollision verloren gegangenes Kennzeichen zurück. Auch hatten gleich mehrere Zeugen das Geschehen beobachtet und die Polizei verständigt. Der Unfallverursacher konnte wenig später an seiner Anschrift angetroffen werden. Die Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme beim dem 27-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Zudem bestand der Verdacht auf einen Konsum verbotener Substanzen. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen - der Mann besaß gar keinen. Dafür erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Kaninchen ausgesetzt (Zeugenaufruf)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen ermittelt derzeit nach dem bislang unbekannten Besitzer zweier Kaninchen, der die Tiere in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, acht Uhr, in der Kirchheimer Straße in Jesingen vor einer Zahnarztpraxis und einer Apotheke ausgesetzt hat. Die beiden braunen Widderkaninchen mit weißer Fellzeichnung befanden sich ohne Futter in einer hellblauen, extrem verschmutzen Transportbox. Ihre Einstreu war durch den Regen völlig durchgeweicht. Sachdienliche Hinweise zum Besitzer oder Aussetzer werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten. (gj)

Denkendorf (ES): Diebstahl auf Werksgelände (Zeugenaufruf)

Mehrere Bedieneinheiten und Elektronikbauteile im Wert von mehreren 10.000 Euro haben Kriminelle über das vergangene Wochenende, im Zeitraum von Freitag auf Montag, von einem Werksgelände in der Körschtalstraße gestohlen. Zum Abtransport des Diebesgutes dürften die Täter ein entsprechendes Fahrzeug benutzt haben. Der Polizeiposten Neuhausen auf den Fildern hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07158/9516-0 um Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug. (gj)

Tübingen (TÜ): Betrunken in die Leitplanken gekracht

Zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, den eine 47-Jährige am Montagmorgen auf der B28 kurz vor dem Ortsbeginn Tübingen verursacht hat. Die Frau war gegen 6.35 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße von Reutlingen kommend unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve auf Höhe des Parkplatzes mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken krachte. Ein Rettungswagen brachte die augenscheinlich unverletzte Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nachdem eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein einbehalten. Ihr Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Für die Beseitigung der Trümmerteile und ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine im Einsatz. (cw)

Balingen (ZAK): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag an der Kreuzung Stingstraße / Eckenfelderstraße ereignet hat. Eine 87-Jährige war gegen 9.15 Uhr mit ihrem Renault auf der Stingstraße unterwegs und wollte bei Grün nach links in die Eckenfelder Straße einbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 26-Jährigen, die mit ihrem VW Golf ebenfalls bei Grün in die Kreuzung eingefahren war und diese geradeaus überqueren wollte. Während die Unfallverursacherin nach derzeitigem Stand unverletzt blieb, erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Balingen (ZAK): Vermisstensuche

Die Rettungs- und Einsatzkräfte haben am Sonntag im Bereich von Frommern unter anderem mit Spürhunden nach einem Vermissten gesucht. Der Mann war zuvor nicht wie gewohnt zu seiner Wohnanschrift in einem dortigen Seniorenzentrum zurückgekehrt. Nachdem die über den Tag andauernden Suchmaßnahmen zunächst erfolglos verlaufen waren, kehrte der Mann am späten Sonntagabend selbstständig und wohlbehalten zurück. (mr)

