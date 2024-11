Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Bedrohung, Brand

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): In Gegenverkehr geprallt

Am Samstagnachmittag ist es auf der B 465 bei Donnstetten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor 15.00 Uhr befuhr der 84-jährige Lenker eines VW Bus die B 465 von Zainingen herkommend. An der Einmündung der Böhringer Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende 73-jährige Lenkerin eines Skoda Superb. Es kam im Kreuzungsbereich zum frontalen Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeuglenker sowie die 82-jährige Mitfahrerin des Unfallverursachers wurden dabei leicht verletzt. Die beiden Insassen des VW-Bus wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Die Feuerwehr Römerstein kam ebenfalls zum Einsatz, um die auslaufenden Betriebsstoffe aufzufangen.

Ostfildern-Ruit (ES): Gartenhaus aufgebrochen

In ein Gartenhausgrundstück im Bereich des Eichenbrunnens ist ein Unbekannter eingebrochen. Am Samstagmorgen stellte der Besitzer fest, dass der Einbrecher auf das Grundstück gelangte und das Bügelschloss an der Eingangstür gewaltsam öffnete. Anschließend betrat er das Gartenhaus und entwendete ein Notstromaggregat im Wert von etwa 3.000EUR. An mindestens einem weiteren Gartenhaus versuchte der Unbekannte ebenfalls die Eingangstür aufzubrechen. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lenningen (ES): Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Am Samstagmorgen ist es in der Kirchheimer Straße in Lenningen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Der 55-jährige Fahrer eines Pkw Audi A4 befuhr gegen 10.20 Uhr den Römerweg und wollte nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Die 85-jährige Fahrerin eines Opel Meriva befuhr die vorfahrtsberechtigte Kirchheimer Straße in Richtung Owen. An der durch Verkehrszeichen geregelten Kreuzung übersah der Audi-Lenker wegen tiefstehender Sonne die vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin und prallte mit seiner Fahrzeugfront gegen die rechte Fahrzeugfront der 85-Jährigen. Diese zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehr Lenningen war mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 465 in beide Richtungen für 2 Stunden gesperrt werden.

Wernau (ES): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern ist am Samstagabend ein 35-Jähriger geflüchtet, nachdem er mit seinem Audi einen geparkten Renault Zoe angefahren und stark beschädigt hat. Gegen 21.00 Uhr beobachtete ein Zeuge den Unfall in der Kirchheimer Straße und verständigte die Polizei. Der beschuldigte Pkw-Lenker konnte dann schließlich ermittelt werden, nachdem er für sein ebenfalls schwer beschädigtes Auto ein Abschleppunternehmen verständigt hatte. Bei dem Verursacher wurde bei der Atemalkoholüberprüfung mehr als drei Promille gemessen, weswegen er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben musste. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 15.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Plochingen (ES): Bedrohung und Körperverletzung mit Anscheinswaffe

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 28-Jähriger am Samstagvormittag in Plochingen ausgelöst. Gegen 11.00 Uhr griff der Mann einen bekannten 32-Jährigen in der Bahnhofstraße an und verletzte diesen auch leicht. Kurz bevor der Täter flüchtete drohte er noch, den Geschädigten erschießen zu wollen. Da ein Zeuge berichtete, eine Schusswaffe gesehen zu haben, wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen unter besonderer Schutzausstattung entsandt. Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelte es sich um ein Reizgassprühgerät. Der 28-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

Stuttgart/Filderstadt/B312: Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Sonntag ist es auf der Flughafenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 00.45 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki Swift den Flughafentunnel/B312 von Filderstadt-Bernhausen kommend und wollte nach links Richtung Flughafen/Messe abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zur Kollision mit einem Pkw Seat Alhambra, dessen 48-jähriger Fahrer zeitgleich aus Fahrtrichtung Stuttgart/Plieningen kommend als Linksabbieger in den Flughafentunnel einbiegen wollte. Beide beteiligten Fahrer mussten durch die Einsatzkräfte aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Der Lenker des Suzuki erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Seat sowie seine 16-jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die B 312 voll gesperrt werden, es entstanden keine größeren Verkehrsbehinderungen.

Tübingen (TÜ): Mann hantiert mit Messer (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann mit einem Messer bei einer Tankstelle in der Reutlinger Straße auffällig geworden. Gegen 00.15 Uhr ging der bislang Unbekannte mit einem Messer in der Hand auf eine bei der Tankstelle befindliche Personengruppe zu. Als die alarmierten Polizeifahrzeuge vor Ort eintrafen, hatte er jedoch das Gelände bereits verlassen und konnte auch bei der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Laut ersten Zeugenaussagen kam es zuvor zu einer Streitigkeit zwischen dem unbekannten Mann und der Personengruppe, wonach der Mann ein Messer zur Hand nahm und auf die Personengruppe zuging. Zu konkreten Stichbewegungen kam es nicht, ebenfalls wurde keine Person verletzt. Kurz vor dem Verlassen des Grundstücks trat er noch gegen einen Aufsteller der Tankstelle und beschädigte diesen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07071/972-1400 um Zeugenhinweise.

Starzach (TÜ): Ferienhaus in Brand geraten

Ein Sachschaden in Höhe von circa 180.000 Euro ist bei einem Gebäudebrand am Samstagmittag im Ulmenweg entstanden. Gegen 12.30 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Starzach aus, nachdem durch die Nachbarschaft Rauch aus einem Ferienhaus gemeldet worden war. Durch die Feuerwehr konnte das in Vollbrand geratene Ferienhaus gelöscht werden. Glücklicherweise befand sich die 85-jährige Bewohnerin, welche das Ferienhaus dauerhaft bewohnt, bereits außerhalb des Gebäudes und blieb unverletzt. Durch den Vollbrand wurde das Ferienhaus unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Am Sonntag, gegen 02.08 Uhr hat sich in Albstadt-Ebingen, Ortsteil Pfeffingen, in der Tailfinger Straße, ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden sind. Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Audi A3 befuhr, aus Langenwand kommend, die Tailfinger Straße in Pfeffingen in Richtung Ortsmitte. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und wich nach eigenen Angaben einem Tier aus. Er stieß gegen den linken Bordstein, verlor die Kontrolle über seinen Audi und schleuderte einige Meter weiter. Auf dem Hof eines Gebäudes kollidierte er mit einem abgestellten Pkw Audi A1 und einem Pkw VW Multivan und kam zum Endstand. Die beiden geparkten Fahrzeuge wurden durch den Aufprall um 90 Grad gedreht und gegen das Gebäude gedrückt. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer des Audi A3 und seine 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe veranlasst wurde. Der vorläufige Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 75.000 Euro. Der Audi des 23-Jährigen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehr Pfeffingen war mit 2 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort.

