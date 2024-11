Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Angriff tödlich verletzt - Mutmaßlicher Tatverdächtiger in Haft (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Hochdorf (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.11.2024/19.05 Uhr

Der 24-Jährige, der im Verdacht steht, in der Kirchheimer Straße einen 56-Jährigen mit einem spitzen, scharfkantigen Gegenstand tödlich verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war es am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, in der Kirchheimer Straße aus noch ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei denen der Verdächtige dem 56-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand so schwere Verletzungen zugefügt haben soll, dass dieser in der Folge verstarb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer zuvor keinerlei Verbindung. Der 24-Jährige war zunächst in Richtung Notzingen / Wernau geflüchtet, konnte aber im Verlauf der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nachdem sich im Verlauf der kriminalpolizeilichen Ermittlungen weitere Verdachtsmomente gegen den 24 Jahre alten afghanischen Staatsangehörigen ergaben, wurde er am Samstagmittag einem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Eine bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eingerichtete, sechsunddreißigköpfige Sonderkommission arbeitet weiter mit Hochdruck an der Klärung des genauen Tatablaufs und den Hintergründen.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegen. (cw)

