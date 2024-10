Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Fahrradfahrer von PKW erfasst und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (11.10.24) gegen 06.30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad in Magstadt auf der Neuen Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Von hinten näherte sich ihm ein 30-jähriger Seat-Lenker, der in selber Richtung unterwegs war. Kurz nach dem Ortsausgang übersah der Seat-Fahrer mutmaßlich aufgrund von Dunkelheit und starkem Regen den Radfahrer und fuhr von hinten auf das Fahrrad auf. Der Fahrradfahrer wurde dabei auf den rechten Grünstreifen gestoßen, wo er schwer verletzt liegen blieb. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

