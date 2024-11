Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeirevier Münsingen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): In einer internen Feierstunde hat Polizeipräsident Udo Vogel am 19. November 2024 den bisherigen Leiter des Polizeireviers Münsingen, Ersten Polizeihauptkommissar Wolfgang Aierstock, in den Ruhestand verabschiedet und dessen Nachfolger, Ersten Polizeihauptkommissar Robert Heinrich, mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 zum neuen Revierleiter bestellt.

Die polizeiliche Laufbahn von Wolfgang Aierstock begann 1982 bei der damaligen 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach. Nach Abschluss seiner Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst wurde er zunächst im Streifendienst eines Stuttgarter Polizeireviers verwendet, bevor er 1988 zum Polizeirevier Pfullingen versetzt wurde. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1996 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Leiters einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Reutlingen. Daran schloss sich 1997 der Wechsel zur damaligen Polizeidirektion Reutlingen an, wo er im Führungs- und Einsatzstab als stellvertretender Sachgebietsleiter für die Bereiche Einsatz, Organisation, Aus- und Fortbildung und Personalplanung verantwortlich war.

Als im Januar 2000 bei der Polizeidirektion Reutlingen das Führungs- und Lagezentrum neu eingerichtet wurde, war Wolfgang Aierstock als Leiter maßgeblich für dessen Aufbau und Einrichtung verantwortlich. Im Jahr 2006 zog es ihn zum Landespolizeipräsidium ins Innenministerium Baden-Württemberg, wo er über viele Jahre im Projekt Digitalfunk ein vielfältiges Aufgaben-Portfolio für die Leitstellentechnik der Polizei in Baden-Württemberg innehatte. Nach einer weiteren Verwendung im Lagezentrum der Landesregierung wechselte der Erste Polizeihauptkommissar als Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Revierleiter zum Polizeirevier Münsingen, bevor er im Juni 2020 zum Leiter des Polizeireviers bestellt wurde. Mit Ablauf November 2024 tritt der dann 61-Jährige in den Ruhestand.

Der 48-jährige Erste Polizeihauptkommissar Robert Heinrich trat 1992 in die Polizei Baden-Württemberg ein. Nach Abschluss der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst wurde er 1995 zum Verkehrsdienst der damaligen Polizeidirektion Reutlingen versetzt, bevor er fünf Jahre später zum Polizeiposten Bad Urach wechselte. Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen und dem damit verbundenen Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst kehrte er 2004 als frischgebackener Polizeikommissar zum Polizeiposten Bad Urach zurück. Ein Jahr später führte ihn sein weiterer Weg erstmals zum Polizeirevier Münsingen, wo er die Leitung einer Dienstgruppe übernahm.

Im Jahr 2008 übernahm er die Funktion eines Polizeiführers vom Dienst beim Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Reutlingen - ein Amt, dem er auch nach der Schaffung des zunächst für drei, ab 2020 dann für vier Landkreise zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen treu blieb. Im Jahr 2021 wurde der Erste Polizeihauptkommissar zum Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Münsingen bestellt, wo er ab diesem Zeitpunkt auch stellvertretender Revierleiter war. Zum 1. Dezember 2024 übernimmt er das Amt des Revierleiters nahtlos von seinem Vorgänger Wolfgang Aierstock.

Gemeinsam mit aktuell 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist er für die Sicherheit der Bevölkerung in Münsingen, Gomadingen, Hayingen, Mehrstetten, Pfronstetten, Zwiefalten und St. Johann zuständig, wo Robert Heinrich auch lebt.

Information für die Redaktionen:

Lichtbilder des scheidenden und neuen Revierleiters werden bei Bedarf per E-Mail übermittelt. (ak)

