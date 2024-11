Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand von Wohnhaus; Geldautomat und Gebäude durch Sprengung beschädigt; Einbrüche; Feuerwehreinsatz verursacht; Diebstahl von Pkw; Rettungseinsatz

Reutlingen (ots)

In die Leitplanken gekracht

Nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelhafte Bereifung dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Dienstagabend auf der B28 ereignet hat. Eine 44-Jährige war gegen 22.20 Uhr mit ihrem Mercedes SLC auf der rechten Spur der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Tübingen unterwegs. Auf dem nahezu geraden Teilstück vor der Ausfahrt Betzingen wollte sie einen vorausfahrenden Pkw überholen. Weil sie aber auf der regennassen Fahrbahn zu schnell fuhr und zudem ihre Bereifung teilweise keine ausreichende Profiltiefe mehr aufwies, kam sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und touchierte zunächst die Mittelleitplanken. Von diesen wurde sie quer über die Fahrbahn hinweg nach rechts abgewiesen, bevor das Auto in die rechten Leitplanken krachte, in denen es entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Mercedes, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Bad Urach (RT): Brand in Wittlingen

In einem Wohnhaus in der Schulstraße in Wittlingen ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Als eine Bewohnerin des Gebäudes kurz nach 16 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie bereits beim Öffnen der Eingangstür Rauch sowie in der Folge einen Feuerschein im Bereich der Pelletheizung. Daraufhin wählte sie den Notruf. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd rasch lokalisiert und gelöscht werden. Wie sich in der Folge herausstellte, könnte in einem Eimer entsorgte Asche aus der Pelletheizung einen danebenliegenden Holzscheit entzündet haben. Auch die Außenwand der Heizung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Wohnhaus wurde durch die Feuerwehr noch belüftet und blieb bewohnbar. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (mr)

Lenningen-Unterlenningen (ES): Geldautomat und Gebäude durch Sprengung schwer beschädigt (Zeugenaufruf)

Wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchten schweren Bandendiebstahls ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen mehrere noch unbekannte Kriminelle nach einer Explosion im Vorraum eines Wohngebäudes am frühen Mittwochmorgen in der Kirchheimer Straße. Gegen 3.45 Uhr wurden Bewohner des Gebäudes und Anwohner durch eine laute Explosion aus dem Schlaf gerissen. Zeugen sahen kurz darauf drei dunkel gekleidete und maskierte Personen, die eine dunkle Limousine bestiegen und damit in Fahrtrichtung Oberlenningen flüchteten. Eine unmittelbar darauf eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führte bislang noch nicht auf die Spur der Verdächtigen.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Polizei im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in einem von Banken als SB-Filiale genutzten Vorraum einen durch die vorangegangene Detonation stark beschädigten Geldausgabeautomaten feststellen. An das darin befindliche Bargeld waren die Täter jedoch nicht gelangt, sodass sie ohne Beute die Flucht ergriffen hatten. Durch die Wucht der Explosion waren Teile der Außenfassade des Gebäudes auf die Fahrbahn der Kirchheimer Straße geschleudert worden. Die Kirchheimer Straße war deshalb für etwa drei Stunden gesperrt. Der erhebliche Sachschaden am Gebäude und Inventar dürfte ersten Schätzungen zufolge rund 150.000 Euro betragen. Die insgesamt elf unverletzt gebliebenen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich evakuiert. Sie kamen vorübergehend in einer benachbarten Bäckerei unter. Nach Überprüfung des Tatorts durch die alarmierten Entschärfer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und der Statik des Gebäudes durch Baufachberater des THW konnten die Bewohner im Lauf des Vormittags wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise auf die flüchtigen Täter, die unter Tel. 0711/39900 entgegengenommen werden. Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben, gebeten, diese der Polizei zu melden. Möglicherweise wurden dort von den Verdächtigen vor der Tat fremde Fahrzeuge untergestellt. (ak)

Filderstadt (ES): Kollision beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagabend auf der Nord-West-Umfahrung von Bernhausen gekommen. Gegen 18.40 Uhr wollte ein 22 Jahre alter Mann mit einem Renault Master von einem Frachthof herkommend nach links auf die Umfahrung in Richtung Flughafentunnel abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von dort kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 26-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision im Einmündungsbereich wurde der Unfallverursacher verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 26-Jährige kam vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 30.000 Euro entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. (mr)

Baltmannsweiler (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus im Wiesenweg ist in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter drückte zunächst einen Rollladen nach oben und hebelte dann das dahinter befindliche Fenster auf. In der Folge suchte der Unbekannte im Inneren nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Parkende Autos beschädigt

Drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Siemensstraße ereignet hat. Ein 62-Jähriger war gegen 23.15 Uhr mit seinem Skoda auf der Siemensstraße in Richtung Esslingen unterwegs, als er bei Dunkelheit und Regen mit seinem Wagen zu weit nach rechts kam. Dort prallte er gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten 3er BMW aufgeschoben wurde. Der 62-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Sein Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (lh)

Nürtingen (ES): In Firma eingebrochen

Eine Firma in der Straße Hohes Gestade ist am Dienstagabend Ziel eines Einbrechers geworden. Gegen 22.40 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam über ein Tor in die Produktionshalle der Firma ein. Möglicherweise wurde er dabei aber gestört, weshalb er nach derzeitigem Stand vermutlich ohne Beute das Weite suchte. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifen verliefen bislang erfolglos. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (lh)

Plochingen (ES): Fußgängerin angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine angefahrene Fußgängerin am Dienstagabend in Plochingen erlitten. Eine 75-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit einem Toyota auf der Schorndorfer Straße in Richtung Stumpenhof unterwegs. Im Anschluss bog sie nach links in die Beethovenstraße ab. Hierbei übersah die Pkw-Lenkerin bei Regenwetter eine dunkel bekleidete, 59-jährige Frau, die zu Fuß die Beethovenstraße überquerte. Das Auto erfasste die Fußgängerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Filderstadt (ES): Feuerwerkskörper auf Schienen geworfen

Jugendliche haben am Dienstagabend am Bahnhof Bernhausen Feuerwerkskörper auf die Bahngleise geworfen und dadurch einen Alarm ausgelöst. Zeugen meldeten gegen 19.19 Uhr, dass mehrere Jungs Böller vom Dr.-Peter-Bümlein-Platz aus in die Unterführung der S-Bahn werfen würden. Hierdurch löste die Brandmeldeanlage aus und die Feuerwehr rückte an den Bahnhof aus. Da ein Feuer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Zugverkehr gesperrt und der Gleisbereich von der Feuerwehr überprüft. Ersten Erkenntnissen nach war durch die Feuerwerkskörper kein Brand ausgebrochen und es wurde nichts beschädigt. Die Polizei konnte am Bahnhof mehrere verdächtige Jugendliche im Alter von 16 Jahren antreffen. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemittel eingeleitet. Gegen 20.50 Uhr konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Hochwertiges Fahrzeug entwendet (Zeugenaufruf)

Ein hochwertiges Fahrzeug ist am frühen Mittwochmorgen aus der Schliffstraße in Dettenhausen gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von kurz nach ein Uhr bis kurz vor halb zwei Uhr einen schwarzen Audi SQ5 im Wert von etwa 40.000 Euro. An dem sechs Jahre alten, mit dem Keyless Go System ausgestatteten Fahrzeug waren die Kennzeichen TÜ - SD 1702 angebracht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 um Hinweise zum Verbleib des SUV. (ms)

Rottenburg (TÜ): Rettungseinsatz in Baisingen

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag ausgerückt. Kurz vor 13 Uhr meldeten Zeugen eine Person auf dem Dach eines rund fünf Meter hohen Hochsitzes außerhalb von Baisingen. Vor Ort bestätigte sich die geschilderte Situation. Der Mann war zeitweise nicht ansprechbar und musste sich übergeben. Da der Einsatz einer Drehleiter wegen der Beschaffenheit des Untergrunds nicht möglich war, wurde der Mann mit Hilfe eines Teleskopladers mit Arbeitskorb einer ortsansässigen Firma vom Dach des Hochsitzes gerettet. Der offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Mann wurde nachfolgend dem Rettungsdienst übergeben und von diesem ins Krankenhaus gebracht. (mr)

