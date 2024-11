Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft -Tübingen-

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen (TÜ):

Ein 46 Jahre alter mutmaßlicher Einbrecher ist am Montagabend auf der Flucht vorläufig festgenommen worden. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ein zunächst unbekannter Täter schlug kurz vor 19 Uhr die Schaufensterscheibe eines Warenhauses in der Tübinger Metzgergasse ein, entwendete aus der Auslage mehrere Messer und rannte davon. Mehrere Zeugen bemerkten den Einbruch und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung gelang es einer Polizeistreife etwa eine halbe Stunde später den mutmaßlichen Tatverdächtigen am Bahnhof vorläufig festzunehmen. Der Mann hatte die Beute des Einbruchs noch bei sich. Dem 46-Jährigen werden zusätzlich mindestens drei Diebstähle, die er ebenfalls im Laufe des Montags vor dem Einbruch begangen haben soll, zur Last gelegt.

Der polizeibekannte, 46-jährige Deutsche wurde am Dienstagnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell