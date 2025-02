Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Essen

Bevern

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen / Bevern - Brand einer Lagerhalle / Werkstatt

Am Montag, den 03.02.2025, bemerkte eine Autofahrerin, die die Beverner Straße befuhr, gegen 11:43 Uhr, eine Rauchentwicklung bzw. offenes Feuer an einem Gebäudekomplex auf einem weitläufigen Grundstück an der Straße Wöstendamm in Bevern. Die Frau fuhr daraufhin auf das Gelände und machte drei Bewohner des angrenzenden Zweiparteienhauses auf das Feuer aufmerksam, setzte danach den Notruf ab. Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um ein Zweiparteienhaus, welches mit einer Lagerhalle / Werkstatt verbunden ist. Das Feuer betraf im Wesentlichen den Bereich der Lagerhalle / Werkstatt. Dieser Gebäudeteil stand schlussendlich in Vollbrand. Die Lagerhalle / Werkstatt wurde durch den Brand vollständig zerstört, Teile des Wohnhauses waren ebenfalls brandbetroffen. Die Freiwilligen Feuerwehren Bevern, Löningen, Essen und Lüsche waren mit ca. 90 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug in Bereitstellung eingesetzt. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Der Sachschaden wurde auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell