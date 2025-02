Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - versuchter Tageswohnungseinbruch Am Sonntag, den 02.02.2025 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 13:30 Uhr - 22:00 Uhr Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Hohe Tannen aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Bereits am Donnerstag, 30.01.2025 gegen 07:15 ...

mehr