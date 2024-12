POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Kontoeröffnung mit falscher Identität

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 4. Dezember 2024, ereignete sich gegen 11 Uhr ein räuberischer Diebstahl zum Nachteil von zwei 13-jährigen Jungen an der Kreuzung Grenzstraße/Ruhrstraße in Schalke. Zwei männliche Tatverdächtige sprachen die Gelsenkirchener an und forderten sie nach einem kurzen einschüchternden Gespräch auf, ihre Handys vorzuzeigen. Im weiteren Verlauf zwangen sie einen der Jungen, sein Handy zu ...

