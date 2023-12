Polizei Bochum

POL-BO: Wendemanöver in Bochum: Autofahrer (75) nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein Autofahrer (75) wendete am Donnerstag, 28. Dezember, sein Fahrzeug auf der Universitätsstraße in Bochum-Wiemelhausen. Dabei kollidierte er mit einer Straßenbahn.

Gegen 12.50 Uhr fuhr der 75-jährige Bochumer mit seinem Pkw auf der Universitätsstraße in Richtung Ruhr-Universität Bochum. In Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 448 wendete der Bochumer sein Fahrzeug und kollidierte mit einer entgegenkommenden Straßenbahn der Linie U35, die zeitgleich in Richtung Bochum-Zentrum fuhr. Der Straßenbahnfahrer (46) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der Wagen des Bochumers auf das Gleisbett geschoben.

Der 75-jährige erlitt schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte den linken Fahrstreifen der Universitätsstraße in Fahrtrichtung Ruhr-Universität. Der Schienenverkehr der Linie U35 konnte zeitweise in beide Richtungen nicht fahren.

Der Pkw des 75-Jährigen musste mithilfe eines Krans aus dem Gleisbett gehoben und anschließend abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell