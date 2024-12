Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl auf dem Schulweg - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 4. Dezember 2024, ereignete sich gegen 11 Uhr ein räuberischer Diebstahl zum Nachteil von zwei 13-jährigen Jungen an der Kreuzung Grenzstraße/Ruhrstraße in Schalke. Zwei männliche Tatverdächtige sprachen die Gelsenkirchener an und forderten sie nach einem kurzen einschüchternden Gespräch auf, ihre Handys vorzuzeigen. Im weiteren Verlauf zwangen sie einen der Jungen, sein Handy zu entsperren und entwendeten es schließlich. Weiterhin forderten die Tatverdächtigen die Herausgabe von Bargeld. Auch dieser Aufforderung kam einer der 13-Jährigen nach. Anschließend zeigten die Tatverdächtigen ein Messer und drohten den Kindern, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten. Die Kinder informierten später ihre Erziehungsberechtigten, welche Kontakt zur Polizei aufnahmen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

