Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein Mann hat in Buer offenbar sein Geschlechtsteil an einer Bushaltestelle entblößt. Ein 16-Jähriger beobachtete den Mann am Mittwoch, 4. Dezember 2024, gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle Buer-Rathaus. Dort soll der bislang Unbekannte seine Jeans heruntergelassen und an seinem Glied manipuliert haben. Anschließend sei er weitergegangen.

Der unbekannte Mann war etwa 75 Jahre alt, hatte einen weißen Bart und war bekleidet mit einer dunklen Cappy, einer dunkelblauen Jacke, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen.

Zeugen, die Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell