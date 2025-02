Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 03.02.2025 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:15 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Straße Hagstedt ein. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist aktuell unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 31.01.2025 10:00 Uhr bis Montag, 03.02.2025 gegen 10:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen Sitzhocker neben dem Bahnhof sowie das Mauerwerk der Fahrradüberführung mit einem schwarzen Permanentmarker. Der Schaden wurde auf 800,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bereits in der Zeit von Donnerstag, 02. Januar 2025 12:00 Uhr bis Montag, 03. Februar 2025 13:00 Uhr besprühten Unbekannte mehrere Wände in der Tiefgarage am Krankenhaus. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Donnerstag, 30.01.2025 12:00 Uhr bis Samstag, 01.02.2025 gegen 14:00 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter die rückwärtigen Gebäudeseiten von zwei Gebäuden in der Feldstraße. Die Wände wurden mit roter und schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/9430) entgegen

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 03.02.2025 gegen 10:19 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. Auf Höhe des Stockhoffs Damm musste die 54-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah ein 18-jähriger Lohner mit seinem Pkw und fuhr auf den Pkw der 54-Jährigen auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den beteiligten Pkws entstand ein Schaden von ca. 12.000EUR.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. Februar 2025 gegen 15:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeuggespann (Pkw + Anhänger) in der Bahnhofstraße einen rechtsseitig in der Parkbucht abgeparkten Pkw eines 49-jährigen aus Barnstorf. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel.:04442/808460) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04.02.2025, gegen 03:13 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Sattelzuges beim Verlassen eines Autohofes an der Straße Zum Hansa-Center, vermutlich mit seinem Anhänger, einen ordnungsgemäß abgeparkten Lkw. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/914200) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell